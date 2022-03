Appese a un filo: mostra collettiva di street art, pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance

Street art project Napoli presenta:

Appese a un filo

Un filo sottile diventa simbolo della condizione di tutte le donne e di chi si sente tale.

Un filo fatto di paure, sofferenze, precarietà e violenza.

Vittime di disparità che le costringe a faticare il doppio per non ottenere abbastanza.

Spesso considerate solo corpi, a cui viene impedito di decidere del proprio corpo.

Quel fragile filo però non si spezza e, nonostante tutto, lotta per diventare una trama.



Una mostra collettiva che racchiude street art, pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance

5-19 marzo

Durante il vernissage di sabato 5 marzo, dalle ore 19.00, è prevista una performance collettiva.



Presso lo studio di Antonio Conte

vico Santa Maria a Lanzati 23, Napoli



Street art:

Chrprn

Luvol

Ogni Donna una Madonna

Ttatta

Whatifier



Pittura:

Antonio Conte

Ciro D’Alessio

Grazia Famiglietti

Barbara Lo Faro

Valeria Luganskaya

Leone Peretti



Scultura:

Manuela Belfiore



Fotografia:

Fabio Calvetti

Barbara Cannizzaro

Enrico Di Cerbo

Ljdia Musso

Nella Tarantino



Installazioni:



Whatifier