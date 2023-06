Il 5 luglio alle ore 11, nella splendida sala Cinese della Reggia di Portici, sarà presentata in conferenza stampa l’App del MUSA – Musei della Reggia di Portici. La prima App del sistema museale dell’Ateneo federiciano. Un’App gratuita, smart e accessibile a tutti, grazie alla versione audio e alla versione testuale.

L’App è un ulteriore tassello per celebrare i 150 anni della Scuola di Agraria di Portici che vedrà a breve l’apertura alla fruizione delle collezioni botaniche, entomologiche e mineralogiche, con un’integrazione del percorso di visita.

L’App è stata realizzata da ITGuides in collaborazione con Artetica e permette di accedere da smartphone a tutte le informazioni necessarie per visitare lo storico Sito Reale di Portici.

È l’avvolgente voce dell’attore Enzo Salomone ad accompagnare il visitatore in una passeggiata tra scaloni reali e anticamere affrescate, tra le sale dell’Herculanense Museum e le stanze del lato a monte con la sala Cinese e le sale appena restaurate, per giungere infine al quadrante storico-artistico dell’Orto botanico.

Enzo Salomone in modo sapiente e ammaliante racconta al visitatore la storia, l’architettura, l’arte che hanno fatto del sito reale di Portici un unicum dal Grand Tour ai giorni nostri.

Il percorso di visita è arricchito da approfondimenti che spaziano dagli aneddoti della vita di corte alle nozioni storico-artistiche: curiosità ancora poco note sulla storia della famiglia reale borbonica, accenni a quello che un tempo era il meraviglioso arredo delle sale dagli scenografici affreschi settecenteschi e ottocenteschi, e poi ancora le maestranze, i decoratori, i pittori, gli architetti che lavorarono alla realizzazione della Reggia. Scoprirete che Vanvitelli scriveva al fratello per raccontargli dei capolettera illustrati voluti dal re.

I QR-code, distribuiti in modo capillare in ogni sala, accompagnano il visitatore che potrà visualizzare in qualsiasi momento la mappa del piano nobile per un più facile orientamento lungo il percorso.

L’App è scaricabile gratuitamente dagli store oppure tramite QR-code posto all’ingresso della biglietteria. I visitatori selezionando “Musei della Reggia di Portici” accedono in pochi secondi all’intero tour fruibile in totale autonomia. L’App è disponibile in italiano, inglese e francese.

Artetica

I percorsi sono stati redatti dall’azienda Artetica scegliendo un linguaggio narrativo.

Artetica progetta e sviluppa piani di comunicazione personalizzati per le istituzioni museali e gli istituti di cultura, per eventi culturali e festival musicali. Si occupa dell’ideazione e realizzazione di progetti dal cartaceo al digitale, dal design di siti internet con soluzioni di storytelling innovativi alla brand identity.

Enzo Salomone

Dopo una vita impegnata tra teatro, cinema, televisione, Radio-RAI (oltre 300 programmi) e pubblicità, negli ultimi anni Enzo Salomone si dedica alla lettura ad alta voce, specializzando il rapporto tra musica e oralità, producendo oltre 150 readings. L’attore proprio negli ultimi tempi ha tenuto uno stage sul suono e il senso, un laboratorio per esperienze di lettura espressiva per molteplici destinazioni: Readings, Letture a voce alta, Teatro di narrazione, Radio, Audiolibri, Podcast.

ITGuides

È una piattaforma informatica per la gestione e fruizione di audioguide per parchi, musei, aree monumentali indoor e outdoor, sviluppata nel 2018 e in continua evoluzione.

Nata dalla passione per la tecnologia e per il patrimonio culturale e artistico dell’ing. Vincenzo Radicella, il catalogo di ITGuides conta ad oggi più di venti audioguide, con contenuti tradotti nelle 5 cinque lingue maggiormente diffuse.

Dal 2020 ITGuides è anche partner diretto di strutture pubbliche e private con la realizzazione e gestione di audioguide per alcuni musei.

La conferenza stampa si articolerà come segue:

– Prof. Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria: saluti istituzionali;

– Prof. Stefano Mazzoleni: Direttore del MUSA – Musei della Reggia di Portici: breve presentazione del percorso museale in divenire;

– Artetica, digital storyteller: l’audioguida, un racconto intimo per emozionare il nuovo visitatore;

– Enzo Salomone, attore: breve lettura della Sala Cinese.

Seguirà un walking tour tra le sale della Reggia e l’Orto botanico