Un sabato da Re: nuove aperture serali a 3 euro a Palazzo Reale

Sabato 29 luglio, a Palazzo Reale di Napoli, è in programma l’ultima apertura straordinaria serale del mese al costo ridotto di 3 euro dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00.

L’iniziativa Un sabato da Re, ha riscosso un notevole successo tanto che si è deciso di prorogarla anche nelle prime due settimane del prossimo mese, il 5 e il 12 di agosto. I visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”.

Anche il Museo Caruso, inaugurato lo scorso 19 luglio, nella Sala Dorica con accesso dal Cortile delle Carrozze, potrà essere visitato in occasione delle aperture serali, ma dalle 20.00 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 22.00 e il il costo è compreso nel biglietto delle aperture serali a 3 euro.

Da lunedì 31 luglio, invece, entrerà in vigore il nuovo orario dell’esposizione multimediale dedicata al grande tenore napoletano che sarà visibile tutti i giorni (escluso il mercoledì) dalle 9.00 alle 15.00 con ultimo ingresso alle ore 14,30. Il biglietto del Museo Caruso è sempre compreso in quello di accesso al Palazzo Reale.

Mercoledì 2 agosto, anniversario della morte di Caruso sarà celebrata una messa, alle 18,30 nella Basilica di san Francesco di Paola, in Piazza del Plebiscito.

Prima della funzione la voce di Caruso sarà diffusa con un grammofono d’epoca, messo a disposizione dal collezionista Luciano Pituello, presidente dell’Associazione Museo Caruso di Milano e donatore di molti cimeli raccolti nel Museo di Palazzo Reale, grazie ad alcune incisioni originali di brani di ispirazione religiosa.

In occasione delle aperture serali non è possibile effettuare la prenotazione on line che è invece obbligatoria solo per i gruppi superiori alle 10 persone (all’indirizzo: https://www.coopculture.it) con ingresso ogni 20 minuti esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 22,00.