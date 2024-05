Orto Botanico, apertura straordinaria con visita guidata e concerto 'La musica di Federico' Canti e danze per lo Stupor Mundi

Il 2 giugno 2024 l’orto Botanico di Napoli apre al pubblico dalle 9.00 alle 13.00.

Nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università "Federico II" alle ore 11.00 in programma una sfilata in abito d’epoca a cui seguirà un concerto a cura dell’associazione Musica Reservata dal titolo “La musica di Federico” Canti e danze per lo Stupor Mundi. Le passioni, le imprese, la gioia di vivere nelle musiche del tempo dell’Imperatore.

Nel corso della breve esibizione saranno eseguiti e descritti nel contesto storico-culturale brani dell’epoca di Federico II e di epoche successive evidenziando la persistenza di temi e forme metriche e musicali, ridando vita con il coinvolgimento del pubblico a pagine di raro fascino e godibilità, eseguite da voci dispari, percussioni, fiati e strumenti a pizzico. Compresi nel programma “Dolce lo mio drudo”, attribuito a Federico II, e brani da Las Cantigas de Santa Maria, dal Llibre Vermell de Montserrat, dai Carmina Burana e dal codice di Montecassino.

Musica Reservata è un ensemble vocale e strumentale nato nel 1989 nell’intento di promuovere la diffusione della musica rinascimentale. L’ensemble si avvale dell’uso di riproduzioni di strumenti musicali antichi in grado di restituire con maggiore fedeltà le atmosfere e di trasmettere intatte le emozioni legate a questo genere di arte.

L’accesso è gratuito e non richiede prenotazione

Ore 9.30 Visita guidata gratuita a cura del personale dell’Orto Botanico, raduno c/o Info Point non occorre prenotazione

Per le persone con una diversa abilità motoria, l’accesso all’orto è garantito attraverso il passo carrabile su via Tenore.

Domande e risposte frequenti:

https://www.ortobotaniconapoli.it/.../domande-frequenti.html