La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli procederà all’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi, in pieno centro a Napoli.

Le visite guidate, gratuite, saranno condotte in collaborazione con i volontari del Gruppo Archeologico Napoletano.



Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente tra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C. Le strutture, a carattere monumentale e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto del centro storico della città.



Avviso ai visitatori: in ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno, con obbligo di distanziamento sociale e mascherina.



Il sito si trova in via Carminiello ai Mannesi, traversa di via Duomo.

