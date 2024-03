Moda uomo, dalla tradizione all'innovazione: un brand storico celebra le proprie origini con un flagship store nel cuore di Napoli

Cinquant’anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento, di professionalità acquisita in anni di collaborazioni con partner esperti: in via Toledo 69-70, nel cuore di Napoli, ha appena aperto un nuovo punto vendita aperto sette giorni su sette per gli amanti dello stile e dell'eleganza italiana.

“La tradizione ci insegna, l’innovazione ci guida”

Da Sorbino la moda è una passione di famiglia, ereditata dal capostipite Giovanni Sorbino, grande commerciante, che ha trasformato una piccola realtà di bottega in un business proiettato al futuro.

Oggi l'azienda coinvolge diverse professionalità provenienti dal mondo della moda e della comunicazione, per essere sempre in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Grazie alla sua cultura manageriale, il Gruppo ha raggiunto importanti obiettivi diventando un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento maschile, un brand riconosciuto sia sul territorio nazionale che all’estero.

Trasmettere lo stile italiano secondo un canone di imprescindibile modernità nei mercati globali è la mission di Sorbino Uomo Spa, che da tre generazioni lavora instancabilmente per garantire alla propria vasta clientela prodotti d'alto livello qualitativo e di design. Tradizione, sobrietà e modernità sono le coordinate che da sempre il gruppo considera imprescindibili per la propria offerta.

L'espansione a Napoli

Sorbino è presente in maniera capillare anche sul territorio italiano con più di 72 punti vendita che, in aggiunta ai punti vendita in affiliazione, compongono un totale di ben 150 negozi sul solo territorio nazionale, per poi sommarsi con i franchising presenti all'estero, dal Libano a Praga, fino agli Stati Uniti.

Con l’espansione dell'azienda nel 2023 presso l’Interporto Campano, la logistica del gruppo può contare su spazi non indifferenti, con più di 10.000 mq presso l’Interporto Campano e ben 7.000 mq la struttura logistica presente al Cis di Nola, a cui ora va ad aggiungersi lo store in un punto estremamente strategico al centro del capoluogo, portando il ricco heritage del brand ancora più vicino ai propri clienti.

Orientamento green

Ormai da tempo anche la moda si sta evolvendo in ottica sostenibile. Sorbino, grazie anche alla solidità strutturale ed economica acquisita negli anni pre-pandemici, è riuscita ad assorbire la maggior parte degli aumenti e non riversarli sul prodotto finale per non impattare sulle tasche dei clienti affezionati che nel corso dei 50 anni di storia hanno sempre supportato il marchio.

Sorbino è impegnato a progettare prodotti più sostenibili, con più materiali e processi ecocompatibili. Grazie alle tecnologie innovative e alle tecniche di produzione applicate nella tintura, finitura e lavorazione dei capi, l'azienda consuma meno risorse idriche, sostanze chimiche ed energia. Il risultato è una migliore qualità del capo finale. Vengono etichettati come "care for fiber" i capi prodotti utilizzando materie prime come, ad esempio, il cotone organico, tencelTM lyocell o le fibre riciclate. Inoltre, i capi sono prodotti utilizzando tecnologie che riducono il consumo di acqua nei processi produttivi grazie al progetto “Eco Wash”.

Entro il 2030, Sorbino punta a lavorare solo con materiali riciclati, biologici o provenienti da fonti sostenibili facendo fede agli obiettivi di qualità-prezzo e sostenibilità. Un'azione concreta che rende il consumatore più consapevole: infatti, da Sorbino, in fase di acquisto, attraverso la scansione del QR code o leggendo i dettagli sull'etichetta, è possibile sapere chi, come e dove è stato realizzato ciascun capo, a partire dai materiali che lo compongono, dagli accessori agli imballaggi.

Per saperne di più e scoprire tutti i prodotti, scopri il nuovo punto vendita in via Toledo 69/70 o vai sul sito Sorbino.com.