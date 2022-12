Giovedì 8 dicembre: nuova apertura Decathlon a Torre Annunziata

Prezzo non disponibile

E’ all’interno del parco Commerciale Maximall Oplonti di Torre Annunziata, che Decathlon sigla l’ultimo capitolo dell'espansione commerciale del 2022, con un negozio di 2000 mq distribuiti su 2 livelli.

A guidare l‘equipe di 40 collaboratori e collaboratrici, Nikka Maddaloni.

“Abbiamo assunto 32 nuovi sportivi e sportive, per accompagnare la nostra mission sul territorio napoletano”, afferma la Store Leader. “La tradizionale offerta di prodotti si accompagna a servizi di laboratorio per riparare e prolungare la vita dei propri beni ed un servizio di noleggio di materiale per provare nuovi sport e proporre un’alternativa al possesso”.

Per il raggiungimento del proprio progetto sociale e la realizzazione del senso d'impresa, Decathlon desidera promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva anche attraverso la collaborazione con Federazioni, Comitati, Enti di Promozione Sportiva e con Club sportivi specializzati in diverse discipline sportive nonché mediante l’organizzazione di eventi sportivi finalizzati a far conoscere ai propri clienti la pratica sportiva oggetto dell'attività dei vari Club.

Infatti, mentre l’equipe lavora all’allestimento del futuro negozio di sport, si prepara un Villaggio dello Sport a Pompei: previsto per il 4 dicembre, l’evento è gratuito ed attuabile grazie alle partnership già instaurate.