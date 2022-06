Decathlon: nuova apertura il 9 giugno a Fuorigrotta

Apre il 9 giugno il nuovo punto vendita Decathlon per Napoli, in Via Vicinale Cupa Cintia, in una delle zone con maggiore incidenza di luoghi di pratica sportiva. La superficie dedicata, permetterà agli sportivi di accedere ad articoli utili per gli sport più praticati nella zona: soprattutto calcio, tennis, padel (sport in fortissima crescita sia dal punto di vista dei praticanti che dei luoghi di pratica), running, nuoto, fitness.

L’intera gamma delle 80 discipline sportive, è ovviamente offerta tramite il canale on line, con modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio (successivamente all’apertura sarà implementato un servizio di consegna in giornata) oppure le forme ibride (acquisto on line e ritiro in negozio), che meglio soddisfano le esigenze omnicanali cui sempre più il consumatore è abituato.

Il negozio inoltre garantirà i classici servizi di laboratorio (incordatura racchette, stampa e riparazione bici).

Il layout del nuovo punto vendita presenta una novità per l’Azienda, che ha saputo trasformare una pianta molto irregolare nell’opportunità di offrire allo sportivo un percorso di acquisto quanto più “guidato” e confortevole.

Sportivi di tutta la zona, vi diamo allora appuntamento il 9 giugno a Fuorigrotta.