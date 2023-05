Dal 9 all’11 giugno i luoghi Aperti per Voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti.

Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali.

Gli appuntamenti a Napoli

A Napoli venerdì 9 giugno, dalle 10 alle 17 si va alla scoperta delle bellezze artistiche della Basilica di San Paolo Maggiore (piazza San Gaetano 76).

Edificato tra l'VIII e il IX secolo, sul luogo dove precedentemente sorgeva il tempio dei Dioscuri (si conservano due colonne, alte 11 m, a ridosso della facciata), il complesso basilicale e l'annesso convento vennero completamente ricostruiti dai Teatini tra il 1583 e il 1630. Percorsa la scalinata a doppia rampa e oltrepassato il portale d'accesso si viene proiettati in un vasto spazio interno suddiviso in tre navate; ad arricchire la pianta sono le cappelle laterali decorate con grande cura. Alla ricchezza dell'apparato decorativo della basilica concorsero molti dei principali artisti presenti nella Napoli del XVII e XVIII secolo. Si ricordano le lacunose storie dei Ss. Pietro e Paolo (1644), opera di Massimo Stanzione, a caratterizzare la navata centrale; la cappella Firrao dai marmi splendidi nel transetto di sinistra; la Madonna col Bambino di Giulio Mancaglia esposta sull'altare maggiore (disegno di Ferdinando Fuga con sculture di Angelo Viva) e nella volta gli affreschi di Aniello Falcone. In sagrestia, sopravvivono al tempo affreschi di Francesco Solimena (1689-90).

Sabato 10 giugno dalle 10 alle 20 sarà invece possibile ammirare la Basilica di San Giorgio Maggiore (via Duomo 269). A seguire, concerto per coro ed organo "Storie di una Madre" del Coro Exultate.

E’ una delle più antiche basiliche paleocristiane di Napoli, fondata tra il IV e il V secolo dal vescovo Severo. Dell'edificio originario sono ancora riconoscibili l'abside che nel Seicento, quando fu mutato l'orientamento, divenne l'ingresso principale, e il sedile marmoreo paleocristiano del vescovo Severo. Alla fase barocca vanno riferite numerose opere d'arte tra cui: il Crocifisso ligneo di Nicola Fumo e i vicini affreschi con i Ss. Nicola e Antonio di Francesco Solimena (1687), e la realizzazione settecentesca della tribuna, che avvolge l'altare maggiore (1786).

Eventi su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano.

Aperti per Voi sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni.

Con il progetto Aperti per Voi da 18 anni il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura.

Tutti i programmi di Aperti per Voi sotto le Stelle, le modalità di partecipazione, di prenotazione (dove prevista) e di visita: www.touringclub.it/sottolestelle

IN FOTO: Napoli - Chiesa di San Paolo Maggiore PH. shutterstock