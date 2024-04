Aperti per Voi in Campania, edizione 2024 dedicata ai Siti Borbonici: cosa visitare a Napoli

Il Touring Club Italiano ritorna con l’edizione 2024 di “Aperti per Voi in Campania”. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare alla scoperta dei tesori artistici della Regione grazie all’apertura simultanea e prolungata - da parte dei Volontari del Touring - dei siti del Progetto “Aperti per Voi” e alle visite in alcuni dei luoghi più significativi dei nostri territori quanto a testimonianze della cultura e dell’arte.

Anche per il 2024 l’iniziativa è dedicata ai “Siti Borbonici”, ovvero l'insieme di palazzi, regge e altri edifici, costruiti o rinnovati dai Borbone come re di Napoli, che, oltre a rappresentare il potere dei sovrani, ne testimoniano il gusto e l'amore per l'architettura e l'arte in ogni sua espressione.

Una storia europea quella della dinastia reale borbonica che alimenta ancora, a più di 150 anni dalla sua fine, discussioni, studi e ricerche tra orgoglio, revisionismo e pregiudizio. Una trama sottile unisce l'arte, le opere innovative e il fasto di una corte in auge in un periodo relativamente breve ma significativo per il vecchio regno di Napoli (poi Due Sicilie) tra il 1734 ed il 1861.

Il PROGRAMMA A NAPOLI:

sabato 20 aprile – Basilica di San Paolo Maggiore (*) dalle 10 alle 20 - con visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 15.30 e 18.00 – prenotazioni: apertipervoi.napoli@volontaritouring.it

sabato 20 aprile – visita guidata Napoli: le memorie aristocratiche di San Gregorio Armeno – prenotazioni: napoli@volontaritouring.it

domenica 21 aprile – visita guidata Napoli: il Cimitero delle 366 fosse – prenotazioni: napoli@volontaritouring.it

(*) siti del Progetto Accessibilità all'Arte del Touring - riproduzioni tattili delle principali opere d'arte per visitatori ipovedenti e non vedenti