Catacombe di Napoli, ripartono le AperiVisite serali

Con la zona Gialla in Campania e le riaperture dei siti della cultura, dal 14 al 16 maggio torna anche l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio, in tutta sicurezza e secondo le norme anticontagio in vigore, alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo.

Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra" offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr.

Per garantire il rispetto delle normative di sicurezza sono disponibili 2 turni di visita (alle ore 19 e alle ore 20).

Ogni gruppo sarà composto da un numero limitato di visitatori e gli ampi spazi delle Catacombe consentono di partecipare al tour mantenendo la distanza di sicurezza.

INFO E DETTAGLI:

Durata del tour: 1 h

Costo €13 - include ingresso + aperitivo + visita guidata

Da 0 a 12 anni gratuito.

Per questo evento, la prenotazione è obbligatoria e i biglietti si possono acquistare direttamente al link: https://tickets.catacombedinapoli.it/

Per informazionI: prenotazioni@catacombedinapoli.it

E' possibile parcheggiare gratuitamente sul piazzale della basilica del Buon Consiglio a Capodimonte

