AperiTour al lago d'Averno: storia, mito e poesia con aperitivo in vigna

I campi flegrei sono avvolti da un'atmosfera speciale: hanno il potere di calmare la frenesia dei pensieri, di sintonizzare l'uomo con la Natura, di ricaricare l'anima.

Per gli antichi il Lago d'Averno era considerato la Porta degli Inferi, varcata prima da Ulisse e poi da Enea per accedere all'Ade.

Lungo le sue sponde si vedono ancora gli imponenti resti del cosiddetto Tempio di Apollo e un antro oscuro che per secoli è stato considerato la vera Grotta della Sibilla.

Parleremo di storia, archeologia, vulcanismo, mitologia e letteratura passeggiando lungo la riva del lago per poi goderci un aperitivo in relax nel vigneto dell'Associazione Incanto dell'Averno, dove potremo gustare i vini prodotti con le uve coltivate sulle sponde del lago vulcanico.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



Costo (tour+ aperitivo): 20€ a persona



𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 al 3483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento

Si consiglia scarpe comode

