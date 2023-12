Aperitivo della Vigilia in Villa Comunale a Bacoli: tra musica e Luci d'Artista

"Maxi-Aperitivo in Villa Comunale! La trasformeremo in un’enorme discoteca a cielo aperto. È tutto pronto. Bacoli si prepara per l’Aperitivo della Vigilia di Natale". Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, sulla sua pagina facebook.

"È la prima volta che - scrive il primo cittadino -, a fare da palcoscenico all’evento tanto atteso, soprattutto dai ragazzi, sarà il lago Miseno. La Villa Comunale sarà il cuore pulsante della movida sana, con tanti stand di bar del nostro territorio. Uno spettacolo assoluto. Tra i vicoli illuminati dalle Luci d’Artista. E tanta musica. Appuntamento a Bacoli. Domenica 24 Dicembre. Dalle ore 11:00 alle ore 20:00. Saremo una marea. Una comunità in festa. Una piazza piena di ragazzi, famiglie, adolescenti, adulti. Piena di gente che vuole divertirsi, vivendo fino in fondo questa terra meravigliosa. Sul palco si alterneranno tanti dj. Il divertimento è assicurato. Tanta aggregazione e bolgia di stare insieme. Tanti parcheggi. Per farci gli auguri, prima del Cenone da vivere con le nostre famiglie. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino e quanti stanno lavorando per vivere una giornata fantastica. Ringrazio Mariano “Bonky” e tutte le attività che saranno in piazza a servire apertitivi. Aperitivo della Vigilia di Natale. Bacoli. Lago Miseno. Villa Comunale. Diffondiamo in massa. Condividiamo. Le sorprese di queste feste, non finiscono mai. Insieme, ci divertiamo moltissimo. È qui la festa. Un passo alla volta".

FOTO DALLA PAGINA FB DI DELLA RAGIONE