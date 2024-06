Aperitivo sotto le stelle all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Ritorna la rassegna estiva dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte aperta al grande pubblico. Tre serate 4, 11 e 17 luglio per presentare temi di natura scientifica in un ambiente informale e stimolare curiosità e comunicazione gustando un aperitivo e osservando il cielo. Quale luogo migliore se non l’osservatorio di Capodimonte dove si fondono ricerca scientifica e tecnologica di punto, luogo di condivisione di altri temi di studio di grande interesse e dove si gode una vista straordinaria sulla città e verso il cielo, sorseggiando un fresco aperitivo sulle terrazze dell’Osservatorio davanti al panorama della città e del golfo di Napoli. Iniziativa curata dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte in collaborazione con Royal District e Unione Astrofili Napoletani.

Oltre al gustoso e fresco aperitivo, ecco l temi scientifici proposti in ogni appuntamento

il 4 luglio alle ore 20:30 - Carlo Rescigno, professore di archeologia classica dell'università della Campania Luigi Vanvitelli e Ilaria Cristofaro, ricercatrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, presentaranno un tema di grande fascino, come l’astronomia può aiutare a comprendere i metodi usati nell'antichità per orientarsi nella pianura campana, tra Capua e Neapolis, in un paesaggio integrato di terra e cielo. Titolo della conversazione : Fondare città: popoli, luoghi e cielo nella più antica storia della piana campana.

l'11 luglio, ore 20:30 - l’eclettico Bruno Siciliano, professore ordinario di Robotica presso l'Università di Napoli Federico II, racconterà

della transizione dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione alle Tecnologie dell’InterAzione. La quinta generazione della tecnologia wireless, il 5G, aprirà la strada a una nuova generazione di robot che potranno essere controllati dinamicamente in tempo reale e collegati a persone e macchine a livello locale e globale. La sua conversazione ha per titolo: Robotica, Intelligenza Artificiale e 5G: il futuro che stiamo sperimentando.

Infine il 17 luglio, ore 20:30 - Luca Lista, professore ordinario di Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali presso l'Università di Napoli Federico II e Direttore della Sezione di Napoli dell’INFN proporrà un tema su cui gli scienziati si stanno confrontando da diverso tempo: la fisica delle particelle elementari che ha implicazioni sulla natura della materia oscura e sulla natura quantistica della gravita. Titolo della conferenza: Dal bosone di Higgs alle nuove sfide della fisica delle particelle

Concluderanno ogni serata la visita alla Sala delle Colonne dell’Osservatorio e le osservazioni del cielo ai telescopi con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani.

Prenotazione obbligatoria, biglietto 10€ a persona per ogni appuntamento

Per informazioni e per prenotare: https://www.royaldistrict.it/esperienze/aperitivo-sotto-le-stelle-a-capodimonte