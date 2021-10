Aperitivo plastica zero

In collaborazione con 'O Wok, locale che ha aderito alla rete PLASTICA ZERO, Greenpeace Gruppo Locale di Napoli promuove un incontro per discutere di quanto sia importante ridurre il consumo di plastica e gustare piatti tipici della cucina orientale per un aperitivo senza plastica.



Con 10€ involtini, gyoza, assaggi di primi e spritz

Con 6€ antipasto di fritti, gyoza e spritz



Presso il locale è possibile trovare opzioni vegetariane e vegane.

