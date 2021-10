Aperitivo Green Beauty

Domenica 10 Ottobre alle 19:30, Apericena sulla Terrazza d'Arte, a un passo dalle stelle.

L'evento Make up Party e Beauty Green day prevede una breve e divertente lezione di trucco occhi, kit preparazione trucco offerto dalla consigliera di bellezza dei prodotti naturali by Yves Rocher, tantissimi consigli sui prodotti di bellezza e salute, Musica per una serata spensierata, colori terapia, abbigliamento preferibile in sintonia con l'Autunno

Menu' + Lezione di trucco € 20,00

Calice di vino e tagliere

Esclusivamente su prenotazione 3387981020

- campioncini omaggio

- consigli bellezza e salute

- buona musica

- ambiente sano

- prosecco di benvenuto omaggio

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...