Aperitivo e dj set a Castel dell'Ovo

Domenica 18 Dicembre, dalle ore 12:00 Castel dell'Ovo sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: APERITIF INDEPENDENT VIBES.



Percorsi di degustazione di birre e street food sono l'ambiente perfetto per questo weekend pre natalizio, la musica e i mercatini completano l'esperienza d'acquisto e le mostre d'arte aprono a nuovi confini.



La scelta della location è ricaduta sul Castel dell’ovo e, nello specifico nelle sale Italia e Sirena sia per le caratteristiche tecniche che per l’attrattiva che questa sede sviluppa nei confronti dei numerosi turisti previsti per il periodo natalizio.



La Sala Italia è la sala principale che ospiterà sul palco tutti gli artisti dell'APERITIF INDEPENDENT VIBES e sarà allestita con i birrifici provenienti da tutte le provincie campane, mentre un banco centrale ospiterà il bancone Felix da supporto ai drinks . Ad essi si aggiungono diverse realtà dello street food nostrano.



La sala Sirena, invece, ospiterà un mercatino chiamato “Il Tempio dei gitani” caratterizzato dal claim: "market, amore & libertà" dove artisti, illustratori ed artigiani esporranno e metteranno in vendita i propri lavori. Oltre al market, la sala ospiterà 3 laboratori al giorno tenuti da degustatori di birra accreditati.

Modalità d'ingresso



Ingresso prima delle 18 = €10 con Drink



dopo le 18 solo ingresso = €10



L’elevata richiesta di partecipazione rende limitati i posti per l’evento riservabili, perciò è fortemente consigliata la prenotazione anticipata. Ti basta esibire la prenotazione effettuata tramite il portale o scrivendo al numero 3343301050 (Piero M)



Si ricorda a tutti che la prenotazione effettuata sul canale eventbrite è gratuita, si paga direttamente in loco.



Ingresso all'evento è consentito solo su accredito in lista nominale.



Programma



Apertura ore 12:00



Music Design: dj's Myra + Angela + Dischic + Paul Kenny



Visual set: Vittorio Errico



Ore 24:00 Chiusura evento



Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli