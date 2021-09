Aperitivo Astronomico a Villa San Michele: spettacolo con osservazione di pianeti e stelle

Indirizzo non disponibile

Tutti con il naso all’insù sabato 25 settembre a partire dalle ore 18.30, per la serata astronomica a Villa San Michele, la casa museo del medico e scrittore svedese Axel Munthe. Organizzata in collaborazione con Astronomitaly, la rete del turismo astronomico, il programma prevede un iniziale aperitivo sulla terrazza del Café Casa Oliv, e, successivamente, una osservazione astronomica sulla grande terrazza panoramica della villa con guide esperte e telescopio.

Grandi protagonisti della serata saranno Giove, Saturno e la Luna, assieme alle stelle del Triangolo Estivo e alla stella doppia Albireo, della costellazione del Cigno. Gli ospiti della serata avranno la possibilità non solo di osservare, ma anche di conoscere i segreti delle principali costellazioni estive e autunnali e fare delle fotografie da smartphone della Luna.

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia vincitrice del “Premio Talento Italiano”, riconoscimento nazionale promosso e ideato da Talenti Italiani e SL&A, e del “Premio Italive” per il miglior evento enogastronomico d’Italia, sostenuta da Legambiente Turismo, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Vivilitalia, Luiss School of Government, Federparchi e Federturismo Confindustria.

Per partecipare all’evento è necessario munirsi del green pass. Prezzo aperitivo + osservazione astronomica con guide e telescopio: € 30,00.

Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l'ultima corsa marittima.

Info e prenotazioni: tel. 081.8371401; events@sanmichele.org www.villasanmichele.eu

IN FOTO: Via Lattea Ph. Ivan Rubino