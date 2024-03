8 marzo, al Villino Manina l'Aperitivo Artistico “Emozioni Creative”

Per la Festa della Donna, l’8 marzo 2024, a partire dalle ore 17,00 presso Villino Manina (Vicoletto Cimarosa, 5), in programma l’Aperitivo Artistico “8 Marzo EMOZIONI CREATIVE” a cura delle Associazioni “Connessioni Creative” e “Indossare l’Arte”.

Un pomeriggio tutto al femminile tra Performances Artistiche e Mostra di manufatti. Una fusione di linguaggi artistici che vedrà come protagoniste per l’Associazione “Connessioni Creative”: Doriana Napoli, artista; Eleonora Esposito, stilista su misura; Maria Euridice Grassi, artigiana/artista napoletana; Francesca Buono, ricercatrice artistica; Giovanna Esposito, sperimentatrice d’arte; Monica Iacapraro, visionaria creativa; Gabriella Ricci, architetto e ceramista; Maria Valerio, ceramista. Per l’Associazione “Indossare l’Arte”: Russo Nunzia, costumista; Anna Marruocco, ceramista; Maria Zaccariello, artigiana-creativa. La danza di Flavia D’Urso, le performances artistiche di Doriana Napoli e Maria Valerio, il canto di Sveva Marra allieteranno l’evento.

Seguirà l’apertura dello Show Room con vari stand gestiti dalle artiste-creative espositrici. A presentare l’evento sarà Laura Manzi.

Per i visitatori bouffet realizzato interamente dalle operatrici della Vorker con il robot da cucina Bimby.