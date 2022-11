Donatella dà i Numeri: speciale apericena spettacolo

Venerdì 16 dicembre, al Vic' Street di Napoli la speciale Cena Spettacolo Donatella dà i Numeri.

Una serata all'insegna dell'allegria con musica e canzoni, ma soprattutto avrai la possibilità di farti fare la tua carta Numerologica!

Apericena + La tua carta Numerologica

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO +€ 20,00

Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso la Rinomata Taverna Spettacolo Napoletana Vic'Street sita in Via Giuseppe Martucci 44-Napoli

informazioni: 081662423 cellulare 3356215087

Donatella

Una cena sfiziosa nell'accogliente atmosfera del Salotto di Alice durante la quale Donatella Liguori, numerologa, rivelerà a ciascun partecipante uno dei segreti scritti nella sua mappa numerologica.

IMPORTANTE: Per motivi tecnici per partecipare e ricevere in dono la lettura di un aspetto del proprio quadro numerologico durante la serata è necessario mandare un messaggio WhatsApp al numero: 3387981020 (dopo aver effettuato la prenotazione) contenente il proprio nome e cognome come scritto sulla carta d'identità e la propria data di nascita entro il 9 DICEMBRE 2022.