Apericena con Delitto in Terrazza

Giovedì 13 Agosto 2020 ore 20:30 Apericena Fredda con delitto sul terrazzo solo per 15 persone. prenota il tuo posto acquistando il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

info 3387981020

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE segui il gioco e se vuoi vestiti a tema, in stile Inglese anni come dai racconti di Agatha Christie



Trama

Napoli 1319, durante l'inquisizione una giovane donna Berige viene accusata di stregoneria l'accusa detiene che ella nonostante si dedichi alla cura dei malati infetti non si sia mai contagiata, il tribunale d'inquisizione proclama il suo verdetto la Strega va bruciata !

800 anni dopo 2019 Claudio Castaldi Giganti discendente di Camillo Giganti il cardinale che aveva indetto il tribunale contro Berige organizza un processo contro tre donne Elsa, Magdala e Cloe accusando le tre donne di stregoneria.

Claudio accusa le tre donne di riunirsi in sette e di praticare inutili riti propiziatori, le donne infatti gestiscono un piccola società dal nome il potere del femminio qui donne di ogni età e cultura partecipano a letture e eventi dedicati all’universo femminile. Inoltre si dedicano alla lettura di gruppo di libri di magia e conoscenze magiche.proprio pochi mesi prima avevano trovato un antico manoscritto della curatrice condannata per stregoneria Berige dei Monti.

Claudio dichiarando il falso accusa le tre donne di riti oscuri coinvolgendo avvocati e la chiesa.

dopo alcuni giorni dall'accusa Claudio Castaldi Giganti Viene ritrovato Morto riverso sulla spiaggia nel golfo di Napoli tra le mani stringe un pezzo di stoffa su cuoi è scritta una bizzarra filastrocca

"chiedi allu Mare trova lu vient cancella dalla storia e tutte o malamnt

chier allu Mare ca nun tem e potent riti magic contro e fetient"

accusati dell' omicidio sono le tre pseudo Streghe

1.

Elsa

Magdala

Cloeù

accusate da Claudio

2

Mario l’avvocato a cui Claudio doveva molti soldi

3

In piu a ritrovare il cadavere e

Dario il povero Pescatore

Tuttavia

molti giurano che sulle spiagge del golfo spesso passeggi anche la Strega Berige che di monti giunse al mare per essere bruciata ! Che sia lei ad aver fatto giustizia? A voi il compito di scoprire l’assassino

NB.: PER PARTECIPARE ALLA SERATA OCCORRE MUNIRSI DI UN CAPPELLO DA STREGA