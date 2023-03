Oj Eventi Single: Apericena Colorato per stringere nuove amicizie

Oj Eventi Single, che da sempre punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche, promuove un nuovo evento: un fantastico apericena all'insegna dei colori nel centro di Napoli, mercoledì 19 aprile presso il Lounge Bar Merliani 360.

"L'occasione - spiegano gli organizzatori della serata - sarà ideale per conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi".

Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti.

Dress code: casual-elegante

Fascia di età: 25-40 anni



Orari: 20:00



Menu'

9€ Aperitivo Classico

11€ Aperitivo con Tagliere



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 14 Maggio 2023.



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo arriveranno tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

ore 20:00 - Via Giovanni Merliani, 50/A, 80127 Napoli NA



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211