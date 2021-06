Apericena al tramonto al giardino segreto

Cosa c’è di meglio dopo un’assolata giornata di piena d’estate?

La risposta è semplice, rilassandosi e rigenerarsi tra una lussureggiante vegetazione al fresco in un luogo magico ed incantato nel cuore di Napoli quando il sole inizia a calare e le prime stelle compaiono nel cielo estivo. Un posto ameno immerso nel verde dove madre natura fa da padrona gustando in armonia ed all’insegna dell’amicizia e socialità un gradevole apericena e stuzzichini tra dolci melodie musicali. Questo luogo un tempo al di fuori della cinta muraria della città le cui mura sono ancora visibili è il Giardino Segreto uno spazio privato di 700mq magico ed incantato. Un’oasi di tranquillità risalente al XVIII secolo in piena epoca borbonica sito all’interno di un palazzo storico di fine ‘700 in via Foria. Allora cosa aspettate? Veniteci a trovare sabato 3 luglio 2021 e ne rimarrete incantati.

Ricominciamo a stare insieme, ricominciamo a socializzare.



Nel rispetto della normativa anticovid vigente:

prenotazioni a numero chiuso

uso di mascherina

esibizione di avvenuta vaccinazione

l'evento terminerà entro le ore 23:00



Quando:

Sabato 3 Luglio 2021

Ora:

19:30

Si raccomanda la puntualità, l’evento terminerà entro le ore 23:00 secondo le normative vigenti.



prenotazioni:

entro e non oltre il 30/06/2021 fornendo il proprio nominativo e numero di partecipanti contattando i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447

cellulare/sms: 3512223082

le prenotazioni seguiranno ordine cronologico per cui si consiglia di prenotare al più presto.



Contributo:

€10 a persona.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...