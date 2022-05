AperiArt Black and White al CAM

BLACK and WHITE è l'ultimo di una serie di mostre-evento a tema, gli "AperiArt", ideati dal direttore del CAM, Antonio Manfredi.

L'ultimo evento segue il concetto del "Black and white thinking", la rappresentazione della realtà nei suoi poli estremi, il bianco e il nero, il tutto o il niente, l'assenza di sfumature.

Selezionato per l'occasione un collettivo di opere di ampio respiro, artisti provenienti da tutto il mondo accomunati dall'utilizzo nelle loro opere del bianco o del nero.

Presente tra le opere "Fragile" di Ljdia Musso, di recente premiata al Bando 2021 "Cultura delle Culture", opera con cui l'artista, utilizzando il proprio corpo come tela lancia una provocazione su cosa sia essere umano oggi e prende in prestito ironicamente una nota stampa per t-shirt che nella foto appare tatuata sulla pelle.

Ad aprire la serata, alle 20:00, la presentazione dei libri di Nino Leone e Agostino Ragosta

A seguire verrà inaugurata la mostra e alle 21:30 sarà possibile assistere a una performance musicale con Viviana Novembre (Voce) e Toto Allozzi (Piano).

A seguire DJ set con Pappel-G.

Durante la serata sarà inoltre possibile visitare le sale del Museo completamente rinnovate.

Dress code Black and White



ARTISTI

Keko Mensud CROAZIA

Joe Davidson USA

Antonello Matarazzo ITALIA

Jan Elken ESTONIA

Emma Wood UK

Augusto Perez ITALIA

Odile Cariteau FRANCIA

Amedeo Sanzone ITALIA

Tanya Kshirasagar INDIA

Ivan Piano ITALIA

Steve Burtch USA

Salvino Campos BRASILE

Umberto Carotenuto ITALIA

Manuela Mandic GERMANIA

Ljdia Musso ITALIA

Paola Adamo ITALIA

Jacques Haramburu FRANCIA

Francesca Rao ITALIA

Josè D’Apice BRASILE

Chàtrin Ponticelli ITALIA

Annamaria Saviano ITALIA



20:00 LA FONTE DELLE MUSE

a cura di Gennaro Castaldo

Presenta i libri di Nino Leone e Agostino Ragosta



20.30 INAUGURAZIONE MOSTRA

21.30 MUSIC PERFORMANCE

Viviana Novembre (Voce)

ft Toto Allozzi (Piano)



22.30 DJ SET con Pappel-G

APERIART

BLACK and WHITE

20 maggio

Dalle ore 20:00

CAM MUSEUM

Via Calore s.n.c. Casoria, Napoli

Tel +39 3332972239