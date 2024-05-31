Aperidanza spettacolo
Quando Dal 06/09/2024 al 06/09/2024 20:00
Prezzo 10,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
APERI-DANZA SPETTACOLO
FESTA ARTORIENT ACADEMY DANCE VENERDI’ 6 SETTERMBRE ORE 20:00
AL VIC’ STREET DI NAPOLI IN VIA G. MARTUCCI 44
BUON COMPLEANNO ART ORIENT ACADEMY: 15 ANNI DI DANZA, PARTECIPA ALL’APERI-DANZA CON SPETTACOLO DI CANZONI, DANZA ORIENTALE, DANZA POLINESIANA, DANZA STORICA MEDIEVALE COORIDATI DA DALIA DEYA INSEGNATE E FORMATRICE RICONOSCUTA CONI DI DANZA ORIENTALE E POLINESIANA.
TICKET SPETTACOLO+ CALICE DI VINO E SNACK € 10,00 BRINDISI PER TUTTI
INTERVERRANNO LO SHOWMAN CIRO GARGOULO, LA DANZATRICE DALIA DEYA, IL GRUPPO MOON COSMOS, IL GRUPPO MANAWA (DANZA POLINESIANA NAPOLI) IL GRUPPO HOPE DANZE STRORICHE
UNA SERATA DI BUON INIZIO DANZANTE
PRENOTA IL TUO POSTO INFO 081662423 CELL.: 3387981020