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Venerdì, 31 Maggio 2024
Nuvoloso con locali aperture Nuvoloso con locali aperture
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Eventi / Cibo e Vino

Aperidanza spettacolo

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 06/09/2024 al 06/09/2024 20:00
Prezzo 10,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

APERI-DANZA SPETTACOLO
FESTA ARTORIENT ACADEMY DANCE VENERDI’ 6 SETTERMBRE ORE 20:00
AL VIC’ STREET DI NAPOLI IN VIA G. MARTUCCI 44 

BUON COMPLEANNO ART ORIENT ACADEMY: 15 ANNI DI DANZA, PARTECIPA ALL’APERI-DANZA CON SPETTACOLO DI CANZONI, DANZA ORIENTALE, DANZA POLINESIANA, DANZA STORICA MEDIEVALE COORIDATI DA DALIA DEYA INSEGNATE E FORMATRICE RICONOSCUTA CONI DI DANZA ORIENTALE E POLINESIANA.

TICKET SPETTACOLO+ CALICE DI VINO E SNACK € 10,00 BRINDISI PER TUTTI

INTERVERRANNO LO SHOWMAN CIRO GARGOULO, LA DANZATRICE DALIA DEYA, IL GRUPPO MOON COSMOS, IL GRUPPO MANAWA (DANZA POLINESIANA NAPOLI) IL GRUPPO HOPE DANZE STRORICHE

UNA SERATA DI BUON INIZIO DANZANTE 

PRENOTA IL TUO POSTO INFO 081662423 CELL.: 3387981020

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