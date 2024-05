Anything to say, un monumento al coraggio: il 25 maggio inaugurazione in piazza Dante

Sarà inaugurata domani, sabato 25 maggio alle ore 20:00 in piazza Dante l'opera di Davide Dormino Anything to Say, un monumento al coraggio.

Sarà presente l'autore dell'opera e prenderanno voce dalla sedia vuota, tra gli altri:

Anna Motta, madre di Mario Paciolla

Luca Persico aka ZULU, frontman 99 Posse

Igor Esposito, drammaturgo

Giovanni Block, cantautore

Desirée Klein portavoce Articolo21 Campania, direttrice "Imbavagliati - Festival Internazionale di Giornalismo Civile"

Nelle giornate successive (l'opera rimarrà in piazza dante fino a venerdì 31) si avvicenderanno eventi programmati e non:

26 maggio, domenica: ore 11:00

- Aret 'e cancell: intervento musicale 20 min di Dolores Melodia

- Anything to Say: 6 interpreti salgono sulla sedia vuota e fanno una performance (principalmente parlato) di max 6 minuti cadauno

Da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio, alle ore 12 visite guidate con le scuole

31 maggio, venerdì: finissage alle ore 18

- Anything to Say:

altri interpreti salgono sulla sedia vuota e fanno una performance (principalmente parlato) di max 6 minuti cadauno

Pina Di Gennaro, attrice

Omar Suleiman, Comunità palestinese Napoli

Lucia Vitrone, performer

Guido Piccoli, giornalista

Ultima Generazione, un attivista

Samuele Ciambriello, garante per i detenuti della Regione Campania

Vincenzo Vita, giornalista de Il Manifesto