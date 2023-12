E' sold out il concerto di Antony al Palapartenope

Esordisce con un sold out al Palapartenope Antony - noto cantante neomelodico, al suo primo concerto. In tutto 3.400 i fans che domani sera venerdì 8 dicembre andranno ad ascoltarlo.

"Ho in serbo per i fan una super sorpresa, un ospite inatteso che sono certo fará contenti tutti - dichiara Antonio Ilardo, in arte Antony. 34 anni, una carriera iniziata 22 anni fa, Antony ha alle spalle ben 13 album. Ma è stata la serie Gomorra ad averlo reso noto al pubblico oltre Napoli, con "Esageratamente" , "E chiammalo" e "Nisciuno maje" tra i pezzi scelti per la colonna sonora della fiction.

Antony nei suoi pezzi racconta soprattutto di sentimenti, di storie d'amore, con la classica melodia neomelodica porta avanti la vecchia scuola della canzone napoletana. Il concerto è interamente prodotto dalla nota manager Anna Cammarota.