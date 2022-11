Antonello Costa al Troisi con "C'è Costa per te"

Si torna a ridere al Teatro Troisi, dove, dal 17 al 20 novembre a salire in palcoscenico sarà l'attore, comico e regista, Antonello Costa con il suo esilarante spettacolo “C'è Costa per te”.

Un nuovo imperdibile appuntamento per la sala gestita dal patron Pino Oliva che anche con l'artista siracusano e il suo varietà, regalerà al pubblico tanti momenti di sana e costruttiva allegria.

“Lo spettacolo - ha spiegato lo stesso Costa - nasce con un unico obiettivo: far passare due ore al pubblico nel divertimento, per dimenticare i problemi che appesantiscono e stressano la vita di tutti i giorni. Il teatro come uno studio psicologico e i 12 numeri dello show come pillole del buonumore. Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso. Un vero e proprio show musicale, recitato, cantato e ballato come nella migliore tradizione dello spettacolo comico italiano. Un varietà colorato impreziosito dalla presenza di Annalisa Costa (sorella e soubrette) e di due bellissime e bravissime ballerine. Per tutti, un varietà moderno, originale, coinvolgente, sorprendente con tante, tante risate. Da non perdere assolutamente e adatto a tutta la famiglia”. Attore completo, Antonello Costa, è considerato uno dei massimi esponenti del varietà italiano, crea, inventa e miscela differenti linguaggi scenici, facendo reagire insieme la storia, la tradizione del varietà con la contemporaneità, in un’ottica di continua ricerca, contaminazione e sperimentazione. “Io scherzo sempre - afferma l'artista siculo - sono serio solo quando faccio ridere”.