Antonello Cioffi in mostra alla Galleria Mediterranea

Da sempre l’arte ha segnato l’evoluzione storica dei tempi, scandendo dall’iconografia all’astrattismo quel naturale processo evolutivo, legata sempre e comunque all’indole dell’artista. Conosco Antonello Cioffi da molti anni e nella sua arte non ha bisogno di impressionare, schiva di ogni vanità esprime quella delicata e innocente sensibilità d’animo che lo caratterizza. La sua ricerca di bellezza nei fiori fa parte di quella ricerca iniziata nei primi del ‘600 fino ad arrivare a Georgia O’ Keeffe, una colta artista contemporanea americana. Come poteva Cioffi, che ha fatto dell’arte il suo primario scopo di vita, non essere attratto dal naturismo seicentesco. E’ nella sua natura, sensibile, assorta in quella bolla di silenzio che lo aiuta ad estraniarsi dalle brutture del mondo. I fiori sono anime pure, delicati e hanno un loro proprio linguaggio. Naturalmente, con il termine “linguaggio” non si intende che i fiori parlano, anche se a ben guardarli, a volte sembra proprio che ci dicano qualcosa. Con i fiori, in effetti, è possibile dire senza parlare, esprimendo emozioni e sentimenti anche inconfessabili. Ai fiori, infatti, vengono attribuiti diversi significati. Molte specie fiorite hanno un significato sacro, quasi religioso. Ecco allora che l’acquarello diventa il mezzo tecnico più adeguato per seguire il quotidiano svolgersi dei cicli vitali della natura, di interpretarne i mutamenti di luce e di colore, di corrispondere alla varietà sfuggente delle situazioni del vero naturale. Cioffi ha saputo cogliere il tema della molteplicità e della mutevolezza delle apparenze naturali: “Quando scelgo i soggetti da ritrarre, non ho un unico filo conduttore se non quello di mostrare le varie sfaccettature, lo svariato modo del manifestarsi, del proporsi della natura, che attraverso un fiore o uno stelo mi chiama come testimone della sua presenza in mezzo.



Galleria Mediterranea

Via Carlo de Cesare 60 Napoli



dal 18 maggio al 17 giugno