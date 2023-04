L'antico Egitto visto dai bambini, in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Aspettando Bimbimbici 2023.... i CICLOVERDI FIAB Napoli organizzano una visita guidata per bambini alla sezione egizia del Museo Archeologico di Napoli: si tratta di una delle collezioni egizie più importanti al mondo.

Racconteremo ai bambini le origini della grande cultura egiziana, gli usi e i costumi, le divinità le tradizioni e tra mummie e coccodrilli faremo scoprire ai piccoli biker la storia di un popolo ricco di magia e misteri.

L'appuntamento è alle ore 10 a Piazza Dante da li partiremo alla volta di piazzetta Nilo per ammirare il simbolo principale di questo pezzo di storia che è sicuramente la statua del Dio Nilo. Proseguiremo per via Costantinopoli fino a giungere al MAN. L'ingresso al Museo sarà gratis per tutti i bambini mentre i genitori e/o accompagnatori dei piccoli pagheranno regolare biglietto.

Guida: Manlio Converti.

Info : Titti Vollero 3396795037.