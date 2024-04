Arte, Cultura e Solidarietà: con ANT visita guidata solidale al Museo dell'Acqua

15 euro (comprensivi di biglietto di ingresso e guida) per gli adulti, 8 euro per bambini e ragazzi 7-17 anni compiuti, gratuito al di sotto dei 6 anni

Prezzo 15 euro (comprensivi di biglietto di ingresso e guida) per gli adulti, 8 euro per bambini e ragazzi 7-17 anni compiuti, gratuito al di sotto dei 6 anni

Indirizzo non disponibile

Un nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione ANT per sostenere le équipe sanitarie che da 46 anni portano cure e assistenza medico-specialistica gratuite a casa dei sofferenti di tumore.

Il 6 aprile alle 16.00 c'è la visita guidata allo straordinario percorso sotterraneo del “Lapis Museum” e Museo dell'Acqua, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta a Napoli, con le antiche cisterne greco-romane, il Museo dell’Acqua e il Decumano Sommerso. La Neapolis di sotto racconta la Napoli di sopra con diversi ambienti risalenti alla seconda guerra mondiale e immersive installazioni multimediali che vi faranno compiere un viaggio nel tempo lungo una storia che sorvola i millenni.

Grazie al sostegno del Lapis Museum e le guide turistiche "Io, Napoli e tu", l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione ANT. Un modo diverso di contribuire al bene comune, partecipando e celebrando le bellezze della città.

Il contributo per partecipare alla visita guidata è di 15 euro (comprensivi di biglietto di ingresso e guida) per gli adulti, 8 euro per bambini e ragazzi 7-17 anni compiuti, gratuito al di sotto dei 6 anni.

Il gruppo sarà composto da massimo 25 persone, è necessaria la prenotazione

Il percorso è adatto a tutti, gli ambienti sono ampi e non claustrofobici. Si consiglia di indossare scarpe comode e una giacca per l'umidità presente in alcuni punti.

Si può prenotare chiamando alla delegazione ANT di Napoli ai numeri:

081 6338318 | 348 3150325 | 3288427184 o scrivendo a delegazione.napoli@ant.it