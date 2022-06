"Annusa Valentina Nappi": la performance artistica al Cam di Casoria

Prezzo non disponibile

Venerdì 17 giugno al CAM Casoria Contemporary Art Museum Valentina Nappi si esibirà in una performance artistica dal titolo "Annusa Valentina Nappi".

L'evento si configura come una visitor experience attraverso la stimolazione audio/visiva/olfattiva, che prende spunto dalla capacità evocativa del senso dell'olfatto per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale. Il corpo di Valentina Nappi, preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta, si offre all'esperienza olfattiva del pubblico mettendo in atto, attraverso le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà. L?azione artistica sarà accompagnata dai suoni ambient e dilatati di KAMAAK.

La partecipazione alla performance è a numero limitato, prenotazione obbligatoria visitors.cam@gmail.com.