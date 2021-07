Sorrento, annullati i fuochi pirotecnici di Sant'Anna

L'amministrazione comunale di Sorrento rende noto che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà e da quella degli organizzatori, il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto per il 2 agosto a Marina Grande è stato annullato

L'amministrazione comunale di Sorrento rende noto che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà e da quella degli organizzatori, il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto per il 2 agosto prossimo, in occasione della Festa di Sant'Anna, a Marina Grande, è stato annullato.

"Siamo profondamente dispiaciuti di privare cittadini e turisti di un appuntamento tanto atteso - ha spiegato il priore della Confraternita San Giovanni in Fontibus della chiesa di Sant'Anna, Pasquale Cacace - Resta inteso che i fondi raccolti per l'edizione 2021 saranno destinati per realizzare l'evento del prossimo anno”.