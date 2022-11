Annamaria Farricelli presenta le sue ultime due raccolte poetiche al Circolo Nautico di Castellammare di Stabia

Il 1° Dicembre 2022, alle ore 18:30, presso il Circolo Nautico Stabia di Castellammare di Stabia (NA), si terrà la presentazione delle due ultime raccolte di poesie firmate dalla scrittrice Annamaria Farricelli: “Oltre lo Sguardo” (Apollo Edizioni) ed “Il Giardino dell’Anima” (Edizioni 2000diciassette).

Dopo l’introduzione del Presidente del Circolo Nautico Stabia Antonio De Sinno, il sociologo e giornalista Ivan Guidone dialogherà con l’autrice Annamaria Farricelli che, per l'occasione, reciterà alcuni dei componimenti poetici tratti dai due libri. È inoltre prevista la presenza della fotografa-artista Annamaria Vinaccia – autrice della foto “Lisa che corre nella nebbia” scelta come copertina di “Oltre lo Sguardo” – che, insieme al moderatore e l’autrice, spiegherà la genesi dell’opera fotografica.



La grande passione per la Poesia ha permesso alla scrittrice Annamaria Farricelli di entrare a far parte dell’Enciclopedia dei Poeti italiani contemporanei 2022 e vincere svariati riconoscimenti come il II° posto del Premio internazionale “Ossi di Seppia” a Taggia Arma (SV) con pubblicazione di una edizione monografica, il III° posto del Premio Nazionale “Althedame Carpe Diem” ad Este (PD) e il III° posto del Premio internazionale “Poeta Anch’io” a Bomarzo (VI). Molto interessante è la differenza tra le due raccolte poetiche che saranno presentate al Circolo Nautico Stabia: se le poesie raccolte ne “Il Giardino dell’Anima” sono una ricerca di quella linearità che si scontra inevitabilmente con la temporaneità della nostra esistenza terrena, quelle contenute in “Oltre lo Sguardo” sono un viaggio catartico tra i sentimenti, le confessioni ed i nostri ricordi più intimi.