Al Pan la mostra "Multum animo vidit. L'iride, il pozzo" di Annalaura di Luggo

Napoli. Venerdì 10 febbraio 2023, presso il PAN Palazzo delle Arti Napoli (Via dei Mille, 60) si inaugura la mostra MULTUM ANIMO VIDIT. L’IRIDE, IL POZZO di Annalaura di Luggo, a cura di Filomena Maria Sardella, con un testo in catalogo di Aldo Gerbino.



La mostra è realizzata in collaborazione con l’A.I.R.O. Associazione Italiana Rinnovamento in Oculistica Onlus, fondata dal prof. Vincenzo Orfeo, oculista napoletano e noto chirurgo impegnato in missioni umanitarie insieme a personale volontario specializzato nel settore, per curare patologie oftalmiche nei paesi del Terzo Mondo, in particolare in Ghana, con attenzione ai mali insorgenti nelle nuove generazioni.



Il titolo della mostra trae origine dalla citazione ovidiana che si legge nel cartiglio retto da Luigi Groto (1541-85), noto come il Cieco d’Adria, nel famoso ritratto del Tintoretto.



Come scrive Aldo Gerbino “nel ritratto di Groto, rivisitato da Annalaura di Luggo, è il fuoco interno di un’iride ad alimentare l’area cardiogena, la sua vox dramatica, quasi a contrastare la cupezza del paesaggio umano e naturale in cui l’artista napoletana ritempra col richiamare quel calore e quella profondità del sofferto impressi nel turbinoso movimento dei pigmenti. Una drammaticità rispecchiata nella condizione che isola e stimola, per cui l’ovidiano: “benché fosse privo della luce degli occhi, vedeva con l’animo molto più degli altri”, segna e rafforza un vedere epifisario nell’intro-spectio tintorettiana resa dal contrasto col gelido torpore dell’alluminio dibond, tracciando un percorso puntigliosamente maturato nell’idealità propulsiva della di Luggo.”



Molto ci sarebbe da dire ed interpretare sotto questa luce nelle opere di Annalaura di Luggo che ai non vedenti ha dedicato una produzione varia e condotta a mano ferma, sfruttando con sensibilità tecniche tradizionali e sistemi di nuova generazione, multimediali e materici, addentrandosi in felici contaminazioni come avvenuto nelle installazioni in “Blind Vision” o, più recentemente, in Collòculi > We Are Art.



Nella mostra che si presenta, Annalaura di Luggo, come sottolinea Filomena Maria Sardella, “interpreta nuovamente il tema del vedere proponendo suggestivi interventi in opere note e meno note della storia dell’arte. Una esposizione ricercata nei temi e nelle composizioni visive che, come citazioni ritrovate nella memoria e scurite dal tempo, riemergono trasportate dal nuovo occhio che le ricolloca, tutte in fila, all’attenzione del fruitore moderno”.



E sono occhi, - continua Aldo Gerbino - in cui “l’esistenza si è come distillata ed essenzializzata nel nero e nel bianco (…). Ciò, per alcuni aspetti, lo ritroviamo nell’iterazione iridea della photo/performer: i suoi ‘occhi di murena’, ‘di polpo’, di uomini e donne, di sani e sofferenti, addensati nel suo waves of time”, vivono “di una concentrazione di fatti che fanno parte dell’invisibile, saldamente irraggiati dalla cuna anatomica della recezione del visibile.”



L’occhio che l’artista inserisce tra le immagini scelte, scrive la curatrice, “apre un campo di sentimenti e di empatie: le opere in mostra raccontano, nella loro rielaborazione creativa, nuove messe a fuoco sui rapporti tra l’intimo sentire e il mondo esterno. Una modalità arguta, un andare oltre le apparenze che prenderà per mano anche il fruitore distratto”.



Il catalogo della mostra, con un saggio critico di Aldo Gerbino, sarà presentato nella stessa sede, mercoledì 15 febbraio alle ore 17,30.



La mostra si potrà visitare tutti i giorni, fino al 16 febbraio.