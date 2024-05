La travel blogger Anna Pernice presenta a Napoli “Il richiamo dell’isola”

“Il richiamo dell’isola” è un romanzo autobiografico, che racconta la vita da “expat” di Anna Pernice a Fuerteventura durante il periodo della pandemia.

Si narra che quest’isola delle Canarie sia magica, legata al chakra del terzo occhio e attraversata da un’ancestrale energia in grado di attirare a sé i viaggiatori. Così è successo ad Anna. Richiamata dalla potente energia di Fuerteventura, decide di partire quasi d’impulso in piena pandemia e di farsi trasportare dal flusso degli eventi, la fluya. In un’avventura rocambolesca, la cui trama è intessuta di avventure memorabili attraverso le isole di Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife, piccole disavventure che fanno quasi sorridere ed esperienze formative, l’autrice ritrova la sé stessa più autentica, innamorandosene profondamente.

Nel suo racconto, Anna Pernice, nota travel blogger napoletana, racconta il legame profondo delle Isole Canarie con i 7 chakra, spiega perché queste isole sono così magiche e si rivolge ai suoi lettori, lasciando loro un messaggio di speranza, perché non è mai tardi per cambiare vita, se lo si desidera profondamente.

Affidarsi alle forze nascoste dell’Universo può aiutare a trovare il coraggio di abbandonare la propria zona di comfort e percorrere la propria strada, senza più paure e condizionamenti.

Nell’opera, “Il richiamo dell’isola”, la sincerità dell’autrice nel rivelare le proprie fragilità, mostra come la capacità di mettersi in discussione alla ricerca della propria essenza, passi anche da momenti di sconforto. Questa narrazione diventa necessaria per incoraggiare quanti in questo momento si stiano interrogando, alla ricerca di quella parola che diventi coraggio, spingendoli a partire verso l’ignoto, certi che alla fine scopriranno sé stessi.

È proprio nei momenti inaspettati che si abbandonano le paure e si vivono i momenti più intesi.

Tra le pagine del romanzo, troviamo degli “Appunti di viaggio”, degli inserti con consigli su cosa fare e vedere sulle isole Canarie, arricchiti da foto in stile polaroid, QR code di approfondimento e mappe illustrate delle varie isole, da consultare più e più volte per poter ripercorrere l’avventura di Anna.



L’autrice presenterà il libro a Napoli il 23 maggio, alle ore 18:30 c/o Wine Boat Wine Bar - Vico d’Afflitto, 39 - Quartieri Spagnoli