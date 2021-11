La travel blogger Anna Pernice presenta il suo libro di viaggi "Spezie e Moschee" a Napoli

Dopo il successo del suo “Manuale per aspiranti blogger” Dario Flaccovio editore pubblicato nel 2016, la giornalista e travel blogger Anna Pernice fondatrice del blog “Travel Fashion Tips” pubblica questa volta un libro di viaggi “Spezie e Moschee. Quattro viaggi tra i profumi e i colori del Medio Oriente” edito New Book Edizioni.



Un romanzo autobiografico in 4 tappe ma anche una guida di viaggio che attraverso vari racconti e vicissitudini vi porterà alla scoperta di Turchia, Tunisia, Egitto e Giordania e vi insegnerà che non bisogna aspettare la persona o la situazione giusta per fare quel viaggio che tanto desideriamo, ma a volte basta solo avere il coraggio di fare la valigia e partire… anche da sola!



Non una semplice guida, ma un vero e proprio diario che racconta di come, attraverso i suoi viaggi in Medio Oriente, Anna ha superato una rottura sentimentale ed ha iniziato a viaggiare da sola per il mondo alla ricerca di se stessa e della bellezza che la circonda.

Non mancano aneddoti, disavventure, ma anche racconti e descrizioni dei posti in cui è ambientato.



Viaggiare e? da sempre la passione piu? grande di Anna.

Quando le hanno chiesto di racchiudere in un libro quattro dei suoi viaggi, la scelta non e? stata facile, perche? ogni viaggio le ha trasmesso un’emozione diversa. Ha deciso pero? di raccogliere alcuni dei viaggi piu? belli ed emozionanti della sua vita: quelli in Medio Oriente.



Anna e? sempre stata affascinata dai colori e dai profumi dei paesi al di la? del Mediterraneo, sin da bambina, ed e? forse per questo che ci e? tornata piu? e piu? volte nel corso degli anni, ogni volta scoprendo una sfumatura e un’emozione diversa.

In questo libro ha deciso di partire dal suo primo vero viaggio in Medio Oriente nella magica Istanbul per poi portarvi man mano alla scoperta dei viaggi successivi che l’hanno portata più volte negli anni tra i profumi delle spezie ed il richiamo delle moschee in pieno ramadan, fino al viaggio in Giordania, l’ultimo prima della pandemia.



Un viaggio introspettivo e culturale, dove attraverso le pagine del libro, corredate di foto a colori, Anna va alla ricerca del mondo e di se stessa, mette a nudo le sue paure e ambizioni e racconta, tra le righe, cosa l’ha spinta a mollare un lavoro sicuro nel mondo della moda e a diventare una travel blogger di professione per inseguire i suoi sogni in giro per il mondo.



Gallery

“Spezie e Moschee” sarà presentato a Napoli con la libreria Ubik il 10 novembre alle 18:30 sulla terrazza di Palazzo Venezia in Via Benedetto Croce a Spaccanapoli. Modera la giornalista Francesca Scognamiglio.