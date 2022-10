La scrittrice Anna D'Auria alla fiera Ricomincio dai libri

Continua a raccogliere successi, Anna D'auria, che con i suoi libri combatte per ridare dignità alle donne curde. Selezionato nel concorso Colori 2022 tra i 200 libri più belli d'Italia, Mala Jin. Tulipani nel cemento, è l'opera che l'è valsa anche la nomina ad una delle vetrine più ambite d'Italia, Casa Sanremo Writer 2023 (pag 226 12.50€ Ed. Albatros). La rosa bianca di Izmir (pag150 12€ Ed. Guida), uscito ad agosto 2022, è già stato attenzionato in diversi festival e concorsi e ha ricevuto la Menzione speciale della critica ad Opere meritevoli, assegnata nell’ambito del Premio letterario Internazionale "Massa, città fiabesca di mare e di marmo".



Protagonista di diverse riviste e nella copertina di SenzaBarcode Off Line, la rivista del Centro Promozione Web, sarà nuovamente tra le pagine del periodico in uscita a dicembre (info al sito d'informazione del cartaceo) proprio con la recensione di La rosa bianca di Izmir, a firma di Ginevra Lupo, la editor di SBS Edizioni.