Animaux Formidables live al Punk Tank Café

Giovedì 9 Marzo al Punk Tank Café si terrà il live di Animaux Formidables, che tornano per presentare il loro album debutto "We Are All Animals"

Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, percussioni e chitarra/voce, formatosi nell’autunno 2021 e composto da Mr.Formidable e Mrs.Formidable.

L’idea è quella di dare sfogo ad un istinto viscerale, asciutto ed essenziale, calandosi nei panni di due personaggi con connotazioni animalesche, nutriti da sempre con glam, blues e rock ‘n roll.

A marzo 2022 il duo entra in studio con Marco Fasolo (Jennifer Gentle/I hate my village) per registrare in presa diretta, rigorosamente in analogico, come in quasi tutte le produzioni di Fasolo, una manciata di brani che comporranno l’esordio discografico di prossima uscita.

Dopo i primi due singoli "Unfair" e "We Are All Animals", il duo ha pubblicato il 24 febbraio 2023 il suo debut album "We Are All Animals", con anteprima esclusiva sulla nota testata giornalistica Rumore.