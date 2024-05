Animalia: il programma del lungo ponte dal 1° al 5 maggio a Città della Scienza

Prezzo non disponibile

Dal 01/05/2024 al 05/05/2024

Città della Scienza, moltiplica l’offerta con un ricco programma di eventi in occasione del lungo ponte dall’1 al 5 maggio per accogliere al meglio i tantissimi visitatori che popolano gli spazi del Science Centre di Coroglio in questi giorni.

Il palinsesto prevede numerose visite guidate al Museo, laboratori interattivi, spettacoli al Planetario e gli affascinanti science show Luce e magia ed E-sperimentiamo con l’acqua.

Le giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio saranno dedicate al tema: Animalia: esplorando (da vicino) il regno animale.

Un’esperienza coinvolgente, per esplorare da vicino la diversità della vita animale e l’importanza di preservare i vari habitat naturali. Alla scoperta delle meraviglie del mondo animale e con l’impegno di diventare sentinelle responsabili del nostro pianeta.

Tra le varie attività oltre alle mostre “Insetti & Co.” e “Facciamo un Esperimento!”: lo Zoo di Marionette, Il Viaggio di Bruco, il processo attraverso cui un bruco diventa farfalla, Corri Scienziato Corri, un gioco gigante per scoprire la vita degli scienziati, Dentro e Fuori: Immagini a raggi X della vita animale.

E ancora: il 4 e 5 maggio Città della Scienza ospita il “Pet Camper Tour”, promosso da Pet Carpet insieme a Polizia, Carabinieri e Anas. La quarta edizione della campagna educativa e solidale con laboratori, esperienze sensoriali, giochi e gadget contro l’abbandono degli animali, per la tutela dell’ambiente e per la sicurezza stradale.

Infine, domenica 5 maggio il progetto TREC di EMBL, il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, approda a Città della Scienza! TREC è un viaggio avvincente attraverso le coste europee per esplorare la biodiversità e l’adattabilità molecolare delle comunità microbiche.