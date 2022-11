"Armony" con gli Angels of Love al The Wall: special guest Jean Pierre

Parte il nuovo progetto "Armony" targato Angels of Love. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 18 novembre 2022 - dalle ore 23 - presso la suggestiva location del The Wall al Centro Direzionale. Per questo primo venerdì, la consolle sarà presidiata dalla star newyorkese Jean Pierre, dj/producer di punta della Pakate Records. Ma non è tutto. Ai dischi, infatti, ci saranno anche Cristian Fascelli e due AOL DJ. dApuleo e Plumae.