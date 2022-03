Angelo Pintus in scena a Napoli con “Non è come sembra”

Aperte ufficialmente le vendite del nuovo spettacolo di Angelo Pintus, in scena martedì 3 maggio al Teatro Augusteo di Napoli.

Angelo Pintus, dopo i clamorosi successi teatrali e televisivi, torna a Napoli con “Non è come sembra”, uno spettacolo che promette una serata indimenticabile di risate. Al riguardo Pintus ne anticipa il tema: «Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? Dove ho messo le chiavi della macchina? Chi è il mio vero padre, ma soprattutto dove ho messo le chiavi della macchina?! C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente, o forse no? Qual è la vera risposta a una domanda che forse non esiste? Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?”, beh è la stessa domanda che mi sono fatto io rileggendolo. Non vi dirò di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che è assolutamente vietata l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino».

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su ticketone.it e shop.bigliettoveloce.it.

Prezzi: Poltronissima € 40,25 / Poltrona € 34,50 / Galleria € 25,50.

Per info: 081414243.