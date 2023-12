Angel of Life - installazione di Luigi Stinga

Il Natale per le strade di Sorrento ha ormai il sapore delle arti figurative. “Angel of Life” è la potente installazione in legno riciclato che godrà di un Live Event nei giorni 9, 10 e 11 Dicembre 2023, per poi restare visitabile fino al 15 Gennaio 2024 nella Villa Comunale, in via di San Francesco.



“Per me - spiega l’artista - l’angelo una figura carica di molteplici significati: non solo ci avvicina metaforicamente alle festività natalizie, ma ci ricorda la leggerezza dell'essere, la dualità dell’identità di ognuno di noi, evidenziando il connubio umano-divino, fisico-spirituale, sogno-realtà”.



Luigi si definisce un "artista rinascimentale", desideroso di comunicare e condividere la sua visione artistica con il mondo ed è per questo che il suo lavoro spesso coinvolge la comunità locale e incoraggia l’interazione con il pubblico durante la creazione delle sue opere. Infatti, è noto per il suo approccio all’arte come esperienza collettiva che evoca emozioni e connessioni con il pubblico, mentre il processo di bruciare le opere alla fine del loro ciclo diventa un evento di grande impatto emotivo.“Gioco con il materiale, una materia povera, riciclata, uno scarto che trasformo - la trasformazione per me è la magia dell'arte - in qualcosa di diverso e prezioso: la pesantezza in leggerezza, gioco con il vuoto e il pieno e così tutto può volare”.





Dopo aver completato i suoi studi presso l'Accademia delle Belle Arti, Luigi ha intrapreso un percorso di scoperta e crescita artistica che lo ha portato a Tenerife, un'isola che ha cambiato il corso della sua carriera. Durante il suo indimenticabile periodo Erasmus a Tenerife, Luigi ha scoperto un nuovo mondo di ispirazione e ha deciso di stabilirsi sull'isola per condividere la sua visione unica dell'arte con il pubblico. Ciò che rende Luigi Stinga un artista straordinario è il suo approccio all'arte come esperienza collettiva. Ogni sua opera d'arte diventa una performance, coinvolgendo attivamente la comunità locale e il pubblico durante il processo creativo. La sua capacità di evocare emozioni profonde e connessioni attraverso l'arte è una testimonianza della sua maestria e della sua sensibilità artistica. L'elemento più iconico del lavoro di Luigi è la sua creazione d'arte effimera, spesso realizzata con legno riciclato. Queste opere d'arte, cariche di significato e bellezza, hanno una destinazione finale unica: vengono bruciate durante eventi spettacolari. Questo atto di bruciare l'opera alla fine del suo ciclo di vita rappresenta un'esperienza di grande impatto emotivo e simboleggia la bellezza e la fragilità dell'arte.