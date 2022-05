Aneema songs in E/motion: a Pietrarsa musica live e animazione

Prezzo non disponibile

Prende il via la stagione estiva del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con incontri, eventi e serate all’insegna di arte, cultura, musica, buon cibo e tanto altro ancora.

Si parte giovedì 2 giugno con “Aneema songs in E/motion”, performance di Dario Sansone, frontman del gruppo musicale Foja, che si esibirà nell’Anfiteatro del polo museale, incorniciato dai giardini e con il Golfo di Napoli alle spalle, accompagnato da disegni e immagini animate in tempo reale da Francesco Filippini e riprodotte sul fondale del palco.

Il progetto, infatti, coniuga musica, cinema d'animazione e arti visive in occasione dell’'uscita nelle sale di "Yaya e Lennie - The Walking Liberty” il lungometraggio animato diretto da Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment / Rai Cinema e a cui Dario Sansone ha partecipato come aiuto regista, direttore artistico e compositore della colonna sonora.

In scena al Museo di Pietrarsa, dunque, un mix di arti, quella musicale e quella grafica, rappresentate in un luogo che è esso stesso espressione artistica e di bellezza architettonica e paesaggistica.

L’evento avrà inizio alle ore 21. Informazioni e prenotazioni telefonando allo 081472003 oppure inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.