Andy Warhol Forever allo Spazio 57 di Napoli

La Collezione Rosini Gutman di Andy Warhol da poco tornata dalla Mostra all’IMAGO Museum di Pescara, inaugurata dal Presidente Mattarella, è una delle Collezioni più conosciute e sicuramente una delle più viste dal pubblico, poiché è stata esposta negli ultimi vent’anni in oltre 40 Musei di tutto il mondo.



Nel centralissimo Spazio 57 di Napoli verranno presentate alcune fra le opere di questo artista, appartenenti alla Rosini Gutman Collection tra cui: Mick Jagger, provenienti dalle serie di 10 Serigrafie Offset su cartoncino, invito realizzato per la presentazione della mostra dei Ritratti di Jagger alla Leo Castelli Gallery nel 1975; Time -Michael Jackson; Liz Taylor; le Interview la rivista prodotta da Warhol con le cover di alcuni dei personaggi più famosi di ieri e di oggi, firmate in originale; Two dollars (Declaration of independence) del 1976, Cartamoneta da 2 dollari (Cartamote da 4 e da 16 dollari) firmata da Andy Warhol, proveniente da una collezione privata di Caracas, Venezuela; Velvet Underground feauturing Nico, Cover originale firmata da Andy Warhol, anni 1967 – 1971; e altre ancora.



Titolo della Mostra: “Andy Warhol Forever”

Luogo: Spazio 57 - Via Chiatamone 57, Napoli

Durata: 9 Aprile - 31 Maggio 2022

Orari: Martedi - Venerdi 14.00-19.00, Sabato 10.00-19.00, Domenica e lunedi chiuso



Gallery



Info: cell. +39 3487203795, e-mail: spazio57napoli@gmail.com, www.spazio57.it