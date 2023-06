Con Tartaglia Aneuro al via la rassegna “Giovedì Sona”: ingresso gratuito

È un’esplosione di suoni e buoni sapori l’estate a Le Dune Beach Club Licola, in viale Sibilla 5, che, in collaborazione con il Laboratorio Folkloristico ha ideato il format “Folk a mare”, con musica live e dj set in programma da giovedì a domenica; e cocktail esotici e storici preparati dai barman del Laboratorio Folkloristico con i prodotti della nostra terra.

La stagione inizia giovedì 8 giugno, alle 20.00, con la rassegna “Giovedì Sona” (ingresso libero), curata nella direzione artistica da Andrea Tartaglia, che è anche il primo artista a salire sul palco, proponendo al pubblico gli iconici “Respira cu mmè”, “Le range fellon” e “So vivo”, il nuovo singolo “Core”, l’omaggio a Federico Salvatore “Se io fossi San Gennaro” e altri brani inediti in anteprima.

Tartaglia ha costruito un calendario di live in cui si ritrovano i suoni del Mediterraneo e del mondo. Per il secondo appuntamento, giovedì 15 giugno, è in programma Azul, in lingua spagnola e suoni multietnici, nato dall’incontro tra Marilena Vitale, già chitarra e voce del duo Fede N Marlen, in collaborazione con Dario Di Pietro, Enrico Valanzuolo, Riccardo Schmitt.

La rassegna, “Giovedì Sona” prosegue poi con Gnut (22 giugno), Vesuviano (29 giugno), Jovine (6 luglio), Peppe Oh (13 luglio), Marcello Coleman e Nicola Caso (20 luglio).