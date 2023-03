Andrea Sannino in "Andrè": concerto/recital al Cilea

Dal 16 al 19 marzo, Andrea Sannino sarà al Teatro Cilea di Napoli con André.

“Andrè è la mia identità, è parte del mio DNA, è un suono - dice Sannino - che mi accompagna da sempre. Sono cresciuto ad Ercolano, in provincia di Napoli, in una terra meravigliosa in cui suoni, lingua e il linguaggio sono musica quotidiana: ‘Andrè’ è come da sempre mi chiamano i miei genitori, i familiari e gli amici del quartiere. Amo talmente tanto le mie origini che ho scelto di tradurmi anche il nome! La mia musica attinge dalle mie radici, il mio essere napoletano diventa tutt’uno con l’essere me stesso e cosi ho scelto di chiamare questo concerto/recital, cosi”.

Andrea, reduce dal successo della canzone “Un giorno eccezionale” sigla del programma di Rai Uno Domenica In cantata con Franco Ricciardi e a sette anni di distanza dal fortunatissimo album d’esordio “Uànema” e dal fenomenale successo di ‘Abbracciame’, (Disco d’oro 2020) brano che tra visualizzazioni varie e ascolti streaming, supera la cifra record di 100 milioni, arriva al Teatro Cilea con “Andrè”, un lavoro ancor più personale, a partire dal titolo!



L’idea di inserire per la prima volta nel suo repertorio personale, tantissime canzoni della musica napoletana, classiche e contemporanee, riarrangiate nei sapori e nei suoni di oggi, o di tradurre con il suo “dillo in napoletano” grandi successi della musica internazionale in “madre lingua” napoletana, vuole marcare la sua appartenenza e raccontare al pubblico come questa nasce e cresce, per evolversi e restare nel tempo. Eseguite da un’orchestra dal vivo diretta da Mauro Spenillo le canzoni e lo spettacolo, scritto dallo stesso Sannino, sono un viaggio appassionate ed entusiasmante nella vita musicale personale dell’artista, che, nonostante le tantissime performance in programmi televisivi, per le reti nazionli, resta fortemente legato ad “Andrè”, ai suoi vicoli, alle cose semplici della vita quotidiana, al repertorio eterno, fatto di smorfie e gesti, della gente comune.



Volto e voce del fortunatissimo musical “Carosone, l’americano di Napoli”, Andrea Sannino è ormai protagonista della scena musicale italiana e proprio in questi giorni è in uscita il suo nuovo singolo Nu Raggio ‘e Sole che anticipa il prossimo album. “Andrè” è il suo racconto, da dove è partito e dove vuole arrivare, sempre e rigorosamente con Napoli nel cuore e nella voce.

Lo spettacolo sarà di scena alle ore 21. Domenica ore 18.