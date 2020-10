Andrea Sannino, annullato il concerto del 3 ottobre al Palapartenope

Annullato in via definitiva il concerto del 3 ottobre di Andrea Sannino, previsto prima all'Arena Flegrea e spostato poi al chiuso, al Palapartenope, per le previste avverse condizioni meteo.

La decisione della cancellazione definitiva dello spettacolo, spiega l'organizzazione in una nota, si è resa necessaria a seguito dell'ultima ordinanza regionale relativa alle misure anticontagio.

LA NOTA DELL'ORGANIZZAZIONE:

A seguito dell’ultima ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, emanata dalla Regione Campania, contenente misure di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19, secondo cui il Presidente della Regione Campania, ha varato nuove e drastiche restrizioni, con immenso dispiacere, l’artista Andrea Sannino, la compagnia Malfi Music srl, e l’organizzazione del Teatro Troisi nella persona di Pino Oliva, comunicano ufficialmente L’ANNULLAMENTO DEFINITIVO dello spettacolo Live "E' Gioia" del 3 ottobre 2020, delle ore 21.30, previsto al Palapartenope di Napoli.