Si intitola “Ammore” il nuovo singolo di Andrea Sannino, il cantautore conosciuto nel mondo anche come “Mr. Abbracciame”, dal nome del brano che ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube, considerato un inno, simbolo di resilienza, durante il lockdown del 2020.



Il singolo “Ammore” è uscito ufficialmente il 28 giugno (la stessa data di lancio di Abbracciame, a sei anni di distanza) e, come si evince dal titolo, Andrea torna così a cantare l’amore facendosi interprete del più nobile dei sentimenti.

Il giovane cantautore è stato ospite il 27 giugno nel programma di Rai Uno Domenica In con Mara Venier dove il nuovo singolo “Ammore” sarà annunciato in anteprima.



“Ammore è una canzone avvolgente, romantica ed elegante - spiega Sannino - il brano è firmato da me insieme ad il pianista e compositore Mauro Spenillo e prodotta con il chitarrista e compositore Pippo Seno, ormai divenuti ‘dream team’ della scena musicale mediterranea. So bene che questa ballad non è molto in linea con le logiche di mercato e quindi non può essere considerato “un pezzo estivo”, ma chi mi conosce lo sa, io non seguo il mercato ma l’anima delle cose e quindi credo che non ci sia un tempo giusto per parlare d’Amore perchè ogni momento è quello giusto per me”



Il video, uscito il 28 giugno alle ore 14 con la regia e soggetto di Luciano Filangeri e sceneggiatura di Luca Delgado, trasferisce, in immagini, il senso di “Ammore”. Il fulcro del video è nella storia ed in particolare modo in questa parte di testo “Tu si ‘o sole fore quanne nun ce sta, Si ‘a forza quanne nun ‘a sai truvà, E nun t’arrienne ma sai perdere, Pecchè sai ca dinte ‘a vita se po’ sempe accummincià” …nella vita si può sempre ricominciare.