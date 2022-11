Amanapoli - Il Dopoguerra: la canzone classica napoletana in concerto

Presentato da Radio Amore e Officine della Musica, nella rinomata cornice del Teatro Troisi di Napoli, si ripeterà l'evento "Amanapoli". L'appuntamento è previsto per martedì 29 novembre, alle ore 20:45.

Lo spettacolo, giunto alla quarta edizione, deve il suo titolo al fortunato album di Gianfranco Caliendo e Flora Contento, lanciato con grande successo di pubblico e critica nel 2016, ed è organizzato dalla famosa "Radio Amore" di Antonio Romano e l'etichetta discografica "Officine della Musica". Tredici fantastici artisti canteranno le più belle melodie del Dopoguerra che hanno reso celebre Napoli in tutto il mondo, accompagnati dalla piccola orchestra "Napoli Classic In Tour". I nomi: Alessia Moio, Antonello Rondi, Carmine De Domenico, Christian Brucale, Ciro Sciallo, Diego Sanchez, Flora Contento, Francesco Malapena, Gianfranco Caliendo, Lucia Cassini, Mario Maglione, Nicola Mormone, Rosa Chiodo. E' previsto un super-ospite a sorpresa!



Per info e prenotazioni: 081/7679308 o WhatsApp 345/0323159.

Teatro Troisi – Via G. Leopardi 192, Fuorigrotta (NA).